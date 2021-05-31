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عبير صبري تتلقى لقاح فيروس كورونا

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
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خضعت الفنانة عبير صبري، للقاح فيروس كورونا، حيث نشرت عبير صبري صورة لها أثناء حصولها على لقاح الفاكسين.

وعلقت عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: الحمد لله اخدت الفاكسين ربنا يتمها على خير ويبعد عننا الشر كلنا".

وشارك في بطولة مسلسل موسى لمحمد رمضان عدد كبير من النجوم منهم سمية الخشاب وسيد رجب ورياض الخولي ومنذر ريحانة وتارا عماد وهبة مجدي ومفيد عاشور ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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