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أستاذ حساسية: 85% من سرطان الرئة سببه التدخين (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، إن المصريين يدخنون سنويًا 4 مليارات علبة سجائر، لافتَا إلى أن 85% من سرطان الرئة سببه التدخين.

وتابع "طه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الشخص الذي يُصاب بسرطان الرئة يموت خلال 6 شهور، وقد يعيش 10 أو 15 عامًا، ولكنه يكون معاق، ومصاب بالربو الشعبي، وتضخم في عضلة القلب اليمين والشمال، معقبًا: "اللي بيصاب بالسرطان ويموت بدري بيرتاح، بينما إذا عاش بيكون عالة على المجتمع وأسرته"

ولفت إلى أن الفلاح الذي يزرع التبغ، يقوم برشه مبيدات مسرطنة لكي يمنع الآفات الزراعية، كما أن حرق التبغ يؤدي إلى مادة تسمى بالزفت الأسود.

وأشار إلى أن التدخين يؤثر على خلايا البنكرياس، وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالسكر، كما أن يصيب بالعقم لدى الرجال والنساء على حد سواء.

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سرطان الرئة بوابة الفجر الفجر

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