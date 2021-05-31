شاهد.. الإعلامي عمرو خليل يستعرض آثار الدمار في غزة بعد وقف إطلاق النار

عرض الإعلامي عمرو خليل، لقطات لآثار الدمار الذي خلقه قصف صواريخ الاحتلال الصهيوني داخل قطاع غزة طوال 11 يومًا قبل نجاح الدبلوماسية المصرية في وقف إطلاق النار في القطاع.





وقام "عمرو"، خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" باستعراض آثار الدمار الذي لحق بكل من وزارة التنمية الاجتماعية، منظمة أطباء بلا حدود، وزارة الصحة الفلسطينية وتدمير عدد من الأبراج السكنية والتي كانت تستهدفها صواريخ قوات الاحتلال وإظهار آثار القوى التدميرية وكيف أثرت على الخرسانة والبنية التحتية للقطاع بصورة كبيرة.





وكما أجرى مجموعة من اللقاءات الحوارية مع عدد من الأهالي والأطفال الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للدولة المصرية وجهودها في قرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى صوت "الزنانة" كما يطلق عليها الفلسطينيون وهي عبارة عن طيارة إسرائيلية تحوم دائمًا فوق القطاع ومستعدة للهجوم في أي لحظة.



