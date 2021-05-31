ذا روك يروج لفيلمه الجديد "Jungle Cruise"





يواصل النجم العالمي دواين جونسون "ذا روك"، الترويج لفيلمه الجديد المنتظر Jungle Cruise، المقرر طرحه في 30 يوليو المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها الفيلم؛ بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا، التي أثرت بشكل كبير على صناعة السينما.





ونشر جونسون، صورة للبوستر الجديد لفيلمه برفقه النجمة العالمية إيملي بلانت، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ليحمس جمهوره بالفيلم المنتظر.





فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

وأعلن جونسون أن فيلم ديزني الجديد Jungle Cruise سيُطرح فى السينمات وعلى منصة Disney +مقابل 30 دولارًا إضافيًّا فى 30 يوليو المقبل، وتم تعيين الفيلم، الذي تلعب فيه أيضًا دور البطولة Emily Blunt، في الأصل كإصدار سينمائى حصرى.







