خبير يكشف موعد تداول الـ10 جنيه البلاستيكية (فيديو)

كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل الـ10 جنيهات البلاستيكية وفائدتها، قائلًا:" الـ10 جنيهات الجديدة ذات شكل جيد للغاية، وهذا أمر هام في ظل تعامل الكثير من السياح الأجانب بالعملة المحلية".





وتابع "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الدولة تسعى لوجود الكثير من الآثار السياحة والمعالم الخاصة بالتراق المصري، وهذا يعني أن شكل العملة موضوع مهم، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة مصنوعة من البلاستيك عمرها أطول من العملية التقليدية بـ5 مرات، وهذا يقلل من تكلفة الطباعة، بجانب الجزء الخاص بالتلوث، خلاف أنها تحارب فكرة تزوير العملة، خلاف أن يساعد على دمج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الرسمي.



