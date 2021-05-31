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خبير يكشف موعد تداول الـ10 جنيه البلاستيكية (فيديو)
الإثنين 31/مايو/2021 - 06:52 ص
كساب أحمد
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كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل الـ10 جنيهات البلاستيكية وفائدتها، قائلًا:" الـ10 جنيهات الجديدة ذات شكل جيد للغاية، وهذا أمر هام في ظل تعامل الكثير من السياح الأجانب بالعملة المحلية".
وتابع "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الدولة تسعى لوجود الكثير من الآثار السياحة والمعالم الخاصة بالتراق المصري، وهذا يعني أن شكل العملة موضوع مهم، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة مصنوعة من البلاستيك عمرها أطول من العملية التقليدية بـ5 مرات، وهذا يقلل من تكلفة الطباعة، بجانب الجزء الخاص بالتلوث، خلاف أنها تحارب فكرة تزوير العملة، خلاف أن يساعد على دمج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أن إصدار العملة البلاستيكية ليس أمرًا جديدة، فهناك أكثر من 30 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيق هذا الأمر، لافتَا إلى أن الدولة ستصدر هذا العام العملة البلاستيكية من فئة 10 و20 جنيها، وتباعًا ستصدر العملية من كافة الفئات.
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