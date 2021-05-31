صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل





جددت إدارة النادي الأهلي رغبتها في حسم أبرز صفقات الأحمر الذي يسعى لإبرامها، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويكثف النادي الأهلي جهوده، لضم جاستون سيرينو، نجم صنداونز الجنوب إفريقي، في الميركاتو الصيفي القادم.





وكشفت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، أن الأهلي مازال يريد الحصول على خدمات سيرنيو، صاحب ال30 عاما.





وأضافت أن سيرينو أعرب عن رغبته في الرحيل عن صنداونز، من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.





وأوضحت الصحيفة أن ما يحول دون اتمام الصفقة هو أن اللاعب يرتبط بعقد طويل الأمد مع فريق صن داونز.



