بعد مصرع 4 أطفال خنقا بسيارة .. أستاذ قلب يُحذر من مخاطر ترك الأطفال بالسيارات (فيديو)

علق الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة بنها، على مصرع 4 أطفال خنقا بسيارة بالشرقية، قائلًا: "أنا حزين على موت أربع أطفال زي الورد لأسرة واحدة بسبب سوء التقدير"





وتابع "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، مساء الاحد، أن معدل تنفس الأطفال أكبر من معدل تنفس الكبار، معقبًا: "لو احنا بنتنفس من 16 لـ18 نفس في الدقيقة، الأطفال بتتنفس 24 لـ26 نفس في الدقيقة".



