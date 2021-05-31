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بعد مصرع 4 أطفال خنقا بسيارة .. أستاذ قلب يُحذر من مخاطر ترك الأطفال بالسيارات (فيديو)
الإثنين 31/مايو/2021 - 06:49 ص
كساب أحمد
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علق الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة بنها، على مصرع 4 أطفال خنقا بسيارة بالشرقية، قائلًا: "أنا حزين على موت أربع أطفال زي الورد لأسرة واحدة بسبب سوء التقدير"
وتابع "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى"، مساء الاحد، أن معدل تنفس الأطفال أكبر من معدل تنفس الكبار، معقبًا: "لو احنا بنتنفس من 16 لـ18 نفس في الدقيقة، الأطفال بتتنفس 24 لـ26 نفس في الدقيقة".
ولفت إلى أن الأطفال ماتوا بعد حدوث غيبوبة نقص أكسيجين، معقبًا: "الأطفال داخوا ونامو، وبعد كده ماتوا مختنقين بنقص الاوكسيجين، لافتَا إلى أن هذه الحادثة من أشهر الحوادث التي تؤدي إلى مقتل الأطفال.
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