Advertisements
حصريا .. الإستعانة ب"الڤار" فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا
الإثنين 31/مايو/2021 - 01:07 ص
هيثم حبيب
Advertisements
علمت مصادرنا من داخل أروقة الكاف أن تقنية الفيديو المساعد "VAR" ستكون متواجدة خلال تغطية مباريات نصف نهائى بطولة دورى أبطال ٱفريقيا.
ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب أيام 18، 19 حيث يلاقى الترجى التونسى على ملعبه آ على لقب دورى أبطال أوروبا بعدما توج باللقب الموسم الماضى.
و علمت مصادرنا داخل أروقة الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" أنه قد تم إختيار الجنوب إفريقى فيكتور جوميز لإدارة مباراة الذهاب بينما يتولى المغربى رضوان جيد ولم يتم الإعلان ىسميا حتى الآن.
Advertisements