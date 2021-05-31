عودة المواعيد الصيفية.. تعرف على قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، في اجتماعها، الذي عقد أمس الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات الجديدة، التي يبدأ تنفيذها اعتبارا من أول شهر يونيو، بعد انتهاء الفترة المحددة للعمل بالقرارات القديمة، التي تم إقرارها خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، للحد من تفشي فيروس كورونا، لا سيما في ظل الزحام الذي تشهده المحال التجارية خلال تلك الفترة، والتي كان من المقرر العمل بها حتى يوم الجمعة الموافق 21 مايو الماضي، لكن اللجنة العليا قررت مد العمل بتلك القرارات حتى نهاية شهر يونيو الحالي، وبالتالي يكون آخر موعد للعمل بتلك القرارات هو اليوم الأحد، على أن يبدأ العمل بالقرارات الجديدة، اعتبارا من غد الإثنين.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، التي يبدأ العمل بها اعتبارا من غدا الإثنين:





- العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية، والسياحة والآثار.





- يتم بدء تطبيق المواعيد الصيفية اعتبارا من يوم الإثنين، الأول من شهر يونيو 2021.





- التأكيد على تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة للمواعيد الصيفية، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين.





-في حالة تكرار المخالفة، يتم غلق المنشأة المخالفة لمدة شهر.





- التشديد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، لا سيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم الأرجيلة "الشيشة".





- الاستمرار في حظر إقامة الموالد.





- التشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين، نظرا لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية.



