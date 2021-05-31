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تبدأ خلال ساعات.. تفاصيل الموجة الحارة التي تشهدها مصر

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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تشهد مصر، خلال الساعات القليلة المقبلة، موجة حارة، إذ ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، بشكل مؤقت، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، على جميع الأنحاء، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، بداية من يوم الثلاثاء.

وينصح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخصوصا المياه أثناء الإفطار وخلال فترة الليل.

وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الإثنين 31 مايو 2021، حتى يوم السبت 5 يونيو 2021، على النحو التالي:

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، يوم الإثنين 31 مايو 2021، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد، معتدل ليلا.

واعتبارا من يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، تشهد مصر انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اليوم الإثنين 31 مايو:
- ارتفاع فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 1 يونيو:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 2 يونيو:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

يوم الخميس 3 يونيو:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

يوم الجمعة 4 يونيو:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم السبت 5 يونيو:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.

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موجة حارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة

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