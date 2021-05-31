غدا.. انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تستعد الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الثلاثاء الموافق ١ يونيو، وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن عدة إجراءات يتم اتخذها أثناء الامتحانات منها تشكيل غرف عمليات وتوفير تهوية ومياه للطلاب.





وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدة تنبيهات منها تطبيق الإجراءات الاحترازية والمدارس التي تتهاون في ذلك يتم إحالتها للتحقيق بالإضافة إلى الحفاظ إلى التباعد بين الطلاب ووجود ١٤ طالبًا فقط في اللجنة.



