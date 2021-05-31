عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"





مازح الإعلامي عمرو أديب ضيفته النجمة منى زكي قائلا لها: "خناقتي مع شخصية "هنا" اللي جسدتي شخصيتها في مسلسل "لعبة نيوتن" أني شايفها كانت أس المصايب وكنتي بتستغلي حب مؤنس علشان مصلحتك".









وردت منى زكي خلال لقائها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلة: "أنا كنت عارفة أنك هتقول قبل لما أجي الإستوديو".



