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عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"
الإثنين 31/مايو/2021 - 01:59 ص
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مازح الإعلامي عمرو أديب ضيفته النجمة منى زكي قائلا لها: "خناقتي مع شخصية "هنا" اللي جسدتي شخصيتها في مسلسل "لعبة نيوتن" أني شايفها كانت أس المصايب وكنتي بتستغلي حب مؤنس علشان مصلحتك".
وردت منى زكي خلال لقائها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلة: "أنا كنت عارفة أنك هتقول قبل لما أجي الإستوديو".
وأكدت: "(هنا) مش غبية وبتعرف تفكر ومشروع عسل النحل في المسلسل كان فكرتها، ولو هتضايق (هنا) أنا مش هكمل البرنامج".
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