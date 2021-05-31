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موعد أولى مباريات إسبانيا في كأس أمم أوروبا

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
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علي ماهر حلمي 

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو.

ويواجه منتخب اسبانيا نظيره منتخب السويد يوم 14 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة اليورو.

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كأس الأوروبية

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