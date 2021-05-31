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الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن النادي الأهلي المصري، خروج ظهيره الأيمن محمد هاني من حسابات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في مواجهة الترجي الرياضي التونسي المقرر لها 18 يونيو (حزيران) المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وقال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد، إن نتيجة الأشعة التي خضع لها هاني، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.
وأضاف عبدالحفيظ أن هاني سيحتاج لثلاثة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد للتدريبات الجماعية، مشيراً إلى أن اللاعب سيبدأ على الفور في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.
وكان هاني قد أصيب خلال فوز الأهلي 2-0 على نهضة بركان المغربي أول أمس الجمعة، بمباراة كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح عبدالحفيظ أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق بعد إصابته أمام بركان أيضاً، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، ليغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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