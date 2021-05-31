ارتجاج في المخ.. تفاصيل التقرير الطبي بشأن رئيس حي عين شمس بعد الاعتداء عليه

كشف اللواء ماهر كامل رئيس حي عين شمس، عن التقرير الطبي له بعد الاعتداء عليه من قبِل مجهولين أمام منزله.





وقال "ماهر"، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر: "التقرير الطبي أوضح إصابتي بتهتك وجروح بالفك العلوي والشفاه واللثة، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ".





وتابع: "وتضمن التقرير الطبي أيضا كدمة بمؤخرة الرأس والكتف الأيمن وتهتك بالأربطة نتيجة التعدي علي بالعصي والشوم، بالإضافة إلى جرح سجحي باليد اليمنى".





وكان رئيس حي عين شمس، تعرض أمس، إلى الاعتداء بالضرب بالعصى والشوم من 5 مجهولين أمام منزله.





وكشف، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، تفاصيل الاعتداء عليه قائلًا: "فوجئت ببعض الأشخاص المجهولين يضربوني بالعصي في وجهي، وأحدهم حاول التعدي عليا بالسكين ولكن تفاديت ذلك، وآخر ضربني بالشوم على رأسي، مما أدت إلى سقوطي على الأرض مباشرة".



