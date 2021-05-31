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ارتجاج في المخ.. تفاصيل التقرير الطبي بشأن رئيس حي عين شمس بعد الاعتداء عليه
الإثنين 31/مايو/2021 - 02:17 ص
إسماعيل منطاوي
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كشف اللواء ماهر كامل رئيس حي عين شمس، عن التقرير الطبي له بعد الاعتداء عليه من قبِل مجهولين أمام منزله.
وقال "ماهر"، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر: "التقرير الطبي أوضح إصابتي بتهتك وجروح بالفك العلوي والشفاه واللثة، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ".
وتابع: "وتضمن التقرير الطبي أيضا كدمة بمؤخرة الرأس والكتف الأيمن وتهتك بالأربطة نتيجة التعدي علي بالعصي والشوم، بالإضافة إلى جرح سجحي باليد اليمنى".
وكان رئيس حي عين شمس، تعرض أمس، إلى الاعتداء بالضرب بالعصى والشوم من 5 مجهولين أمام منزله.
وكشف، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، تفاصيل الاعتداء عليه قائلًا: "فوجئت ببعض الأشخاص المجهولين يضربوني بالعصي في وجهي، وأحدهم حاول التعدي عليا بالسكين ولكن تفاديت ذلك، وآخر ضربني بالشوم على رأسي، مما أدت إلى سقوطي على الأرض مباشرة".
وقام رئيس حي عين شمس بتحرير محضر بالواقعة رقم 20455 جنح أول مدينة نصر وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة.
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