"A Quiet Place II" يتربع على المركز الأول في إيرادات الأفلام





تربع فيلم A Quiet Place II على المركز الأول في إيرادات الأفلام السينمائية





وحقق الفيلم ما يقارب الـ 48 مليون دولار خلال عرضه يوم الجمعة والسبت، متجاوزًا إيرادات فيلم Godzilla vs. Kong، الذي حقق 48.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى.





A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يُعتبر استكمالاً لنجاح جزئه الأول، الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم، بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.