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طليقة علي ربيع توجه رسالة له بعد احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما "مليكة"

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
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احتفلت ندى محمود طليقة الفنان على ربيع، الشكر لكل الأشخاص الذين حضروا حفل عيد ميلاد ابنتها "مليكة" وهنأوا ابنتها.

وقالت خلال فيديو نشرته عبر حسابها بإنستجرام: "أنا عاوزة أشكر كل الناس اللى حضرت عيد ميلاد مليكة عشان تفرحها، وكمان بشكر كل الناس اللى سألت عليها لما كانت تعبانة والحمد لله هي بقت أحسن".

وأضافت"عاوزة أشكر والدى على اليوم الحلو ده وعلى كل سنة بيعمل لابنتى حاجة أحلى من اللى قبلها وبيفرحها وعاوزة أقوله انت أحسن أب".

وتابعت: "كمان عاوزة أشكر النجم على ربيع والد مليكة عشان حضر عيد ميلادها أينعم هو مجاش اليومين اللى فاتوا لما كانت تعبانة بس هو حضر عيد ميلادها وفرحها".

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