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عرض "الكلاب" على مسرح الجمهورية 13 يونيو المقبل

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:50 ص
بوابة الفجر
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يستقبل مسرح الجمهورية ستاره لأولى ليالى العرض المسرحى الكلاب Dogs - - يوم 13 يونيو المقبل.

ويقام العرض في تمام الساعة السابعة مساء، والمسرحية هي مشروع تخرج الدفعة الثانية من دفعات "ابدأ حلمك" تحت إشراف وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم .


"Dogs" أو "كلاب"، من تأليف محمود جمال الحدينى وإخراج كمال عطية، بطولة الدفعة الثانية من مشروع ابدأ حلمك.

"ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتهدف الورشة إلى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم فى خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصرى.


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