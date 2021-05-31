عرض "الكلاب" على مسرح الجمهورية 13 يونيو المقبل

يستقبل مسرح الجمهورية ستاره لأولى ليالى العرض المسرحى الكلاب Dogs - - يوم 13 يونيو المقبل.

ويقام العرض في تمام الساعة السابعة مساء، والمسرحية هي مشروع تخرج الدفعة الثانية من دفعات "ابدأ حلمك" تحت إشراف وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم .



