رضا عبدالعال: الدوري انتهى وكارتيرون أهدى اللقب للأهلي

















انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تعادله سلبياً أمام الجونة، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





واوضح عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، "الدوري انتهى بشكل رسمي، كارتيرون أهدى اللقب إلى النادي الأهلي، عقب التعادل أمام الجونة، وهو من يتحمل المسئولية بمفرده".





وتابع، "لا أجد سبباً واضحاً لخروج شيكابالا واستبداله في شوط المباراة الثاني، رغم الغيابات الكبيرة التي كان يعاني منها الزمالك، فكان لابد من استمراره طوال المباراة، خاصةً بعدما ظهر بشكل لافت ومميز، خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصـر".



