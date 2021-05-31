بالتفاصيل.. تعرف على مجموعات كأس الأمم الأوروبية 2020









يستعد عشاق كرة القدم لبداية بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث ستبدأ المسابقة في 11 يونيو المقبل، وستقام هذه النسخة في 12 دولة.





وتقام البطولة في 12 مدينة كالتالي :-





أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.





وحدد الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لتقديم القوائم الخاصة بالفرق، وسيكون في الأول من شهر يونيو، زقرر الاتحاد الأوروبي السماح للفرق بضم 26 لاعبًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.





وتأتي مجموعات اليورو كالآتي :-





المجموعة الأولى: تركيا وإيطاليا وويلز وسويسرا.

المجموعة الثانية: الدنمارك وفنلندا وبلجيكا وروسيا.

المجموعة الثالثة: هولندا وأوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

المجموعة الرابعة: إنجلترا وكرواتيا وأسكتلندا وجمهورية التشيك.

المجموعة الخامسة: إسبانيا والسويد وبولندا وسلوفاكيا.