Advertisements

بالتفاصيل.. تعرف على مجموعات كأس الأمم الأوروبية 2020

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:18 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


يستعد عشاق كرة القدم لبداية بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث ستبدأ المسابقة في 11 يونيو المقبل، وستقام هذه النسخة في 12 دولة.

وتقام البطولة في 12 مدينة كالتالي :-

أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وحدد الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لتقديم القوائم الخاصة بالفرق، وسيكون في الأول من شهر يونيو، زقرر الاتحاد الأوروبي السماح للفرق بضم 26 لاعبًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.

وتأتي مجموعات اليورو كالآتي :-

المجموعة الأولى: تركيا وإيطاليا وويلز وسويسرا.
المجموعة الثانية: الدنمارك وفنلندا وبلجيكا وروسيا.
المجموعة الثالثة: هولندا وأوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.
المجموعة الرابعة: إنجلترا وكرواتيا وأسكتلندا وجمهورية التشيك.
المجموعة الخامسة: إسبانيا والسويد وبولندا وسلوفاكيا.
المجموعة السادسة: المجر والبرتغال وفرنسا وألمانيا.

أخبار تهمك

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 9 ساعات

نجل حسن حسني يكشف عن وصيته الأخيرة (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة 7 بالفطر الأسود بالشرقية.. ورئيس جامعة الزقازيق يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

طليقة علي ربيع توجه رسالة له بعد احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما "مليكة"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 ص

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

12:28 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

حبس نجم الزمالك السابق

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»