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مدرب سموحة يثني على أداء مصطفى فتحي ويتمنى بقائه
الإثنين 31/مايو/2021 - 05:20 ص
أمل الحلفاوي
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أثنى أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على أداء مصطفى فتحي لاعب الفريق، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب، التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
ونجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الأول لفريقه، وصناعة الثاني لزميله محمد نادي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين.
وأكد سامي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن مصطفى فتحي لاعب من طراز فريد، ويتمنى استمراره في الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث أنه ستبقى موسم واحد فقط في عقده مع سموحة.
وأشار إلى أن فتحي كان يمتلك عرضاً آخر قبل انضمامه إلى سموحة، وبمقابل مادي كبير، إلا أنه أبلغنه برغبته في اللعب بصفوف الفريق السكندري، مؤكداً أنه يسير بشكل رائع منذ انضمامه إلى الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من الزمالك.
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