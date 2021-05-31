مدرب سموحة يثني على أداء مصطفى فتحي ويتمنى بقائه





















أثنى أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على أداء مصطفى فتحي لاعب الفريق، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب، التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





ونجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الأول لفريقه، وصناعة الثاني لزميله محمد نادي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين.





وأكد سامي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن مصطفى فتحي لاعب من طراز فريد، ويتمنى استمراره في الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث أنه ستبقى موسم واحد فقط في عقده مع سموحة.



