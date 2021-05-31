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عبدالعال: غياب هاني لن يؤثر على مستوى الأهلي وافشة ليس له بديل

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، مدى تأثير غياب محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها 18 يونيو المقبل.

وأكد عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن محمد هاني لن يؤثر على أداء الأهلي أمام الترجي، مشيرًا إلى أنه لا يجيد الكرات العرضية، بالإضافة إلى تراجع مستواه في الناحية الدفاعية.

وتابع، " بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لديه الكثير من الخيارات في مركز الظهير الأيمن، مثل أحمد رمضان بيكهام و أكرم توفيق".

وأشار إلى أن غياب محمد مجدي أفشة، سيؤثر على مستوى الأهلي أمام الترجي، لأنه ليس له بديل بصفوف الفريق.

وأتم، "أتعجب من هجوم بعض جماهير الأهلي على أفشة والمطالبة بإشراك ناصر ماهر، فقد حصل ماهر على عدة فرص ولم يثبت جدارته حتى الآن".

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