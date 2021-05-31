مدرب سلة الزمالك: حصدنا اللقب بالخبرة وأشكر الجمهور على المساندة













علق ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على تتويج فريقه ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت في رواندا.





ووجه التهنئة إلى جمهور نادي الزمالك، واللجنة التي تدير النادي برئاسة حسين لبيب، الذي يتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني للفريق، ليطمئن على أحوال الفريق ويعطيهم دفعة معنوية كبيرة.





وأكد عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق الإتحاد المنستيري التونسي، مشيرًا إلى أنها كانت ممتعة للغاية.





وتابع، "درسنا الفريق التونسي جيداً قبل المباراة، كما أن خبرات أجوستي المدير الفني وسمير جودة المدرب صنعت الفارق".



