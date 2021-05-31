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تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري
الإثنين 31/مايو/2021 - 05:33 ص
محمد نادر
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فريق أسوان في تمام التاسعة مساء الخميس الموافق السابع عشر من يونيو المقبل على ستاد السويس الجديد، في إطار الإسبوع 26 من الدوري الممتاز.
ويسعى الفريق الأبيض في حصد الثلاث نقاط لتعويض تعادله أمام الجونة بدون أهداف، ليضمن بذلك منافسة النادي الأهلي على صدراة ترتيب الدوري.
فيما يأمل لاعبو أسوان، في الخروج بالعلامة الكاملة في اللقاء، لضمان تواجدهم لموسم آخر في الدوري الممتاز حيث يحتل حاليا المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.
ويحتل الفارس الأبيض صدراة الدوري برصيد 55 نقطة حيث لعب 25 مباراة فاز خلالها في 16 وتعادل في 7 بينما تلقى الهزيمة في مباراتين حتى الآن.
على جانب آخر يتواجد نادي أسوان في المركز 15 برصيد 24 نقطة من 24 لقاء استطاع الفوز في 6 مبارايات وتعادل في 6 مثلها وتلقى الهزيمة في 12 مواجهة.
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