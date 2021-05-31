مورينيو يطلب ضم رونالدو لروما في الصيف









كلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في الصيف المقبل.





قدوم رونالدو إلى روما الإيطالي





تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الأحد عن تطور جديد بشأن صفقات الفريق الكروي الأول بنادي روما بناء على رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.





من جانبه ذكرت شبكة "SportMediaset" الإيطالية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تواصل مع رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بعدما أبدى الأخير رغبته في مغادرة السيدة العجوز.





وأوضحت الشبكة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من وكيله خورخي مينديز إجراء مباحثات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد عودة ماسيميليانو آليغري إلى يوفنتوس، وهو الذي لا يملك علاقة مميزة مع الدون.



