سيميوني يحسم مستقبله مع أتلتيكو مدريد













حسم المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد، موقفه من الاستمرار مع بطل الليجا، في الموسم القادم 2021/2022.





موقف دييجو سيميوني من البقاء مع أتليتكو مدريد





وكان المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أتليتكو مدريد، قد قاد فريقه في الموسم المُنقضي 2020/2021، للتتويج بلقب الدوري الإسباني، للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.





ومن المقرر أن ينتهي عقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد، في نهاية العام القادم، 30 يونيو 2022.





من جانبه ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني يرغب في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، ولا يفكر في الرحيل قبل نهاية عقده.



