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أوبلاك مطلوب في مانشستر يونايتد

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:15 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزى يستعد لتدعيم مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن طريق محاولته التعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل خلافة الإسبانى ديفيد دى خيا الذى ترغب إدارة الشياطين الحمر في التخلي عن خدماته في حالة وصوله عرض مناسب.
وأفادت صحيفة صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد يرغب في التخلي عن دي خيا من أجل التعاقد مع الحارس المتألق يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز حراسة المرمى.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة المان يونايتد تنوى تقديم راتب خيالى لإقناع حارس المرمى السلوفينى بالرحيل عن الأتلتيكو في الصيف الحالي, حيث عرض عليه راتب بـ 375 ألف جنيه إسترلينى في الأسبوع.
وأشارت الصحيفة البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد غير مقتنعين بمنح الفرصة إلى دين هندرسون كحارس أول في الفريق في الموسم المقبل خاصة بعد المستوى المتواضع الذي قدمه في مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي وخسرها الشياطين الحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يبدو مرحبا برحيل دي خيا البالغ من العمر 30 عاما في الميركاتو الصيفي إلى أحد الأندية الكبيرة التي ترغب في التعاقد معه أو قد يعود إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن أوبلاك كان قد نجح فى قيادة أتلتيكو مدريد لحصد لقب الدورى الإسبانى للمرة الـ 11 في تاريخه والأولى منذ 2013 بعد منافسة قوية مع ريال مدريد حتى الجولة الأخيرة من البطولة كما حصل على جائزة زاموا كأفضل حارس في البطولة.
ونوهت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد خرج بموسم صفري عقب خسارته لقب الدوري الأوروبي على حساب فياريال الإسباني بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. 

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