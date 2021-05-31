بسبب أليجري... رونالدو يرغب في الرحيل





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أعرب عن غضبه من عودة المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري لقيادة السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن أندريا بيرلو رحل عن تدريب يوفنتوس رسميًا وأن أليجري وقّع بالفعل عقود تدريب السيدة العجوز لمدة 4 مواسم مقبلة.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو غير سعيد بقرار عودة أليجري وأنه حَثَّ وكيل أعماله خورخي مينديز على إجراء مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهى في يونيو 2022 لكنه يفضل الرحيل عن السيدة العجوز في الصيف الحالي.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو أحرز 28 هدفًا في 43 مباراة مع أليجري خلال موسم 2018/ 2019 وهو أقل عدد من الأهداف لصاروخ ماديرا في موسم واحد مع يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو مازال يحلم بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني لكن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لا يرغب في الترحيب به مرة أخرى.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنه هناك فقط فريقين يستطيعان تحمل تكاليف التعاقد مع رونالدو وهما: مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لكن يحتاج الشياطين الحمر إلى تخفيض راتب الدون البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان مستعد للتعاقد رونالدو خاصة إذا رحل كيليان مبابى قبل نهاية عقده, حيث أن جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو ترغب فى الانتقال إلى باريس وأخبرت بعض أصدقائها بأن العاصمة الفرنسية وجهتها المفضلة.



