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أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حسمت مصير النجم البرتغالي بعد التقارير الصحفية التي زعمت رحيله عن السيدة العجوز.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن يوفنتوس شهد تغييراً فنياً برحيل أندريا بيرلو عن تدريب الفريق وعودة ماسيمليانو أليجري من جديد وهو الذي عمل معه رونالدو في عامه الأول في السيدة العجوز.
وأفادت التقارير الصحفية بأن عارضة الأزياء تواجدت بالأمس في إسبانيا من أجل تصوير فيلم وثائقي خاص بها في أحد المدن الإسبانية وهو ما استغلته وسائل الإعلام لسؤالها عن مصير رونالدو.
وأكدت التقارير الصحفية أن جورجينا تلقت سؤالاً من أحد الإعلاميين حول إذا كان رونالدو مستمر مع يوفنتوس أم لا، لترد قائلة: "نعم، هو مستمر".
ولفتت التقارير الصحفية أن رونالدو طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز من أجل التحرك والبحث عن فريق جديد عقب العثرات المستمرة للسيدة العجوز الموسم الماضي.
وألمحت التقارير الصحفية أن رونالدو ارتبط بالعودة إلى مانشستر يونايتد كما أعرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن اهتمامه بخدماته وأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي تواصل معه من أجل الانضمام لفريق ذئاب العاصمة الإيطالية.
ونوهت التقارير الصحفية أن رونالدو يمتلك موسم واحد في عقده مع السيدة العجوز، حيث ينتهي عقده في 2022 ونجح النجم البرتغالي في الموسم المنصرم الفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي كما تُوج بلقبي السوبر وكأس إيطاليا مع يوفنتوس.

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