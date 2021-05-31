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وفاة الممثل الأميركي غافين ماكلاود عن 90 عاماً

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
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توفي غافين ماكلاود الممثل المخضرم الذي اشتهر بدوره كقبطان سفينة سياحية دائم الابتسام في المسلسل الكوميدي "ذي لوف بوت" الذي عرض في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، عن 90 عاما.

وأكد ابن شقيقه مارك سي وفاته لمجلة "فراييتي" من دون أن يوضح سبب الوفاة.

ولم يكن ماكلاود معروفا لدى الجمهور إلا بعد حصوله على دور كاتب إخباري تلفزيوني في مسلسل "ماري تايلر مور شو" عام 1970 الذي حقق نجاحا ساحقا واستمر سبعة مواسم، وهو يعتبر من كلاسيكيات المسلسلات الكوميدية الأميركية التي تعتمد على شخصيات محددة.

لكنه اشتهر خصوصا بعدما أدى دور القبطان ستابنغ في مسلسل "ذي لوف بوت" حيث كان يأتي ركاب، غالبا ما أدى أدوارهم نجوم على غرار جين كيلي، للقيام برحلة على متن رحلة بحرية يخوضون خلالها مغامرات رومانسية أو مضحكة.

ورغم انتقاد العرض، أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة واستمر 11 موسما، ما أدى إلى إنتاج العديد من الأفلام المستندة إليه.

وقال الممثل لصحيفة "ذي لوس أنجليس تايمز" في 2013 "النقاد كرهوه. أطلقوا عليه اسم "مسلسل غبي" لكننا أصبحنا سفراء للنيات الحسنة".

وكتب الممثل إدوارد أسنر (91 عاما) رئيس التحرير الدائم التذمر لكن المحبوب في المسلسل الأميركي "ماري تايلر مور شو" على تويتر "قلبي محطم. كان غافن أخي وشريكي في الجريمة (والطعام)".


وأضاف "سنلتقي قريبا. أخبر الأصدقاء بأنني قادم".

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