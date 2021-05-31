موعد أولى مباريات إنجلترا في كأس أمم أوروبا





يترقب عشاق كرة القدم العالمية تحديدا الأوروبية انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والمقرر انطلاقها في 11 دولة في الصيف الحالي.

وستنطلق بطولة اليورو في نسختها السادسة عشر يوم 11 يونيو المقبل وستستمر حتى 11 يوليو بمشاركة 24 منتخب.

وستقام المباراة الافتتاحية للبطولة ستجمع بين منتخبي تركيا وإيطاليا على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

يعتبر المركز الثالث في إيطاليا في عام 1968 هو أفضل آداء لإنجلترا في النهائيات الأوروبية وذلك عندما تنافست أربعة فرق فقط بالإضافة إلى الدور نصف النهائي على أرض الوطن في عام 1996 عندما خسروا على يد ألمانيا بركلات الترجيح ووصلت إنجلترا إلى الدور ربع النهائي في مناسبتين أخريين, حيث خسر على يد البرتغال البلد المضيف بركلات الترجيح في عام 2004 وعلى يد إيطاليا في أوكرانيا عام 2012 أيضا بركلات الترجيح وودعوا البطولة في 2016 ب فرنسا من دور الستة عشر على يد أيسلندا.

من المقرر أن تواجه أنجلترا كرواتيا في أول مبارياتهم والمباراة رقم سبعة في البطولة يوم الأحد 13 يونيو 2021 على ويمبلي معقل منتخب الأسود الثلاثة وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



