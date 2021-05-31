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موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:50 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر النادي الأهلي تحدي جديد وطموح جديد، حينما يلتقي بفريق طلائع الجيش، مطلع الشهر المقبل في نهائى كأس السوبر المصري.

ونجح النادي الأهلي في حسم لقب السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حينما تغلب عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما على معلب جاسم بن حمد بنادي السد، ليستعيد بذلك المارد الأحمر البطولة الغائبة عن خزائنه منذ سبع سنوات مضت.

ويلعب النادي الأهلي نهائي كأس السوبر المصري بعد ما نجح في تحقيق لقب الدوري المصري وكذلك السوبر المصري.

بينما يتواجد فريق طلائع الجيش كأحد أطراف النهائي باعتباره وصيفاً للنسخة الماضية لنهائي كأس مصر والذي انتهى لصالح المارد الأحمر.

ويطمح الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، في حسم النهائى لصالحه لمواصلة كتابته للتاريخ مع القلعة الحمراء، حيث استطاع تحقيق لقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر المصري.

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