موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في بطولة كأس مصر









يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره إنبي في تمام التاسعة مساء الجمعة الموافق الرابع من يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار دور ال16 ببطولة بكأس مصر.





وتأهل المارد الأحمر لدور الستة عشر من البطولة بعد إقصائه لنادي النصر، حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام.





على الجانب الآخر صعد إنبي للدور ذاته بعد ما نجح في إقصاء فريق اتحاد نبروه، حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف.



