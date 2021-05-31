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ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام الجونة

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت مباراة الزمالك والجونة ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى لقاء مثير بين الفريقين.

وفقد الزمالك نقطتين فى صراع الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 55 نقطة.

ترتيب الدوري المصري:-

1- الزمالك برصيد 55 نقطة.

2- الأهلي برصيد 41 نقطة.

3- المصري برصيد 40 نقطة.

4- سموحة برصيد 37 نقطة.

5- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.

6- بير اميدز برصيد 34 نقطة.

7- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.

8-  إنبي برصيد 33 نقطة.

9- سيراميكا برصيد 32 نقطة.

10- طلائع الجيش برصيد 31 نقطة.

11- الجونة برصيد 31 نقطة.

12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.

13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.

14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.

15- أسوان برصيد 24 نقطة.

16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.

17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.

18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.

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