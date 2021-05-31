ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام الجونة









يتقاسم كل من أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لفريق سيراميكا كليوباترا والنجم المغربي أشرف بن شرقي صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مرور 25 جولة.





ترتيب هدافي الدوري المصري:-





أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف





أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف





أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف





عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف





حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف





محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف





يوسف أوباما 9 أهداف





عمرو جمال 9 أهداف



