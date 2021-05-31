الزمالك يدرس التظلم على عقوبة كارتيرون

يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك، للتظلم على العقوبة التي تم توقيعها على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفرنسي باتريس كارتيرون.





وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدرت قرارًا بإيقاف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي بكأس مصر.





كما قررت اللجنة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.





وكان تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعد فوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر باستاد السويس الجديد الخميس الماضي.



