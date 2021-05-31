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قرار قضائي قد يكون الأخير في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
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أصدر القضاء المصري قراراً جديدا قد يكون الأخير لإنهاء قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لاستعادة أموالها المنهوبة.

وأمرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة النجمة اللبنانية في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصوله على وكالة منها لإدارة أعمالها.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في الحكم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء، وتقدم باستئناف على الحكم، وإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء بالحصول على أموالها المسروقة.

ووجهت، هيفاء وهبي، رسالة إلى فريق محاميها، بعد فوزها على مدير أعمالها السابق المصري، محمد وزيري، في قضية التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه. وشاركت هيفاء صورة لمحاميها الذين شاركوا في القضية، عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها أحدهم وهو يشير بيده بعلامة النصر.


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