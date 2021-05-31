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كوريا الشمالية تنتقد إنهاء الاتفاقية الأمريكية التي تحد من مدى صواريخ جارتها الجنوبية

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:10 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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انتقدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الإنهاء الأخير لاتفاقية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حدت من تطوير الصواريخ الباليستية لكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها علامة على "التعامل المزدوج المخزي" من جانب واشنطن.

وقد أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن إلغاء المبادئ التوجيهية المشتركة للصواريخ التي حدت من تطوير البلاد للصواريخ الباليستية إلى مدى 800 كيلومتر (500 ميل) بعد قمته الأولى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية مقالًا كتبه كيم ميونغ تشول، الذي وصفته بأنه "ناقد للشؤون الدولية"، يتهم فيه الولايات المتحدة بتطبيق معايير مزدوجة في سعيها إلى منع بيونغ يانغ من تطوير صواريخ باليستية.

وقال كيم إن الولايات المتحدة "منغمسة في المواجهة رغم تشدقها بالحوار.. خطوة الإنهاء هي تذكير صارخ بسياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الديمقراطية وتعاملها المزدوج المخزي."واضاف ان هدف كوريا الشمالية هو الولايات المتحدة وليس جيش كوريا الجنوبية، وإنها ستواجه الولايات المتحدة على أساس "مبدأ القوة مقابل القوة".

كما انتقد كيم مون لأنه رحب بإنهاء المبادئ التوجيهية، واصفا إياه بأنه "مثير للاشمئزاز وغير لائق". وأضاف كيم "الآن بعد أن أوضحت الولايات المتحدة وسلطات كوريا الجنوبية طموحهما بالعدوان، لم يتبق لهما أي أسباب على الإطلاق لتوجيه اللوم إلى كوريا الديمقراطية لتعزيز قدراتها للدفاع عن النفس".

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واشنطن كوريا الجنوبية الصواريخ

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