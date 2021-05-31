موعد أولى مباريات البرتغال في كأس أمم أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية، ومن المقرر أن تنطلق المسابقة في 11 يونيو المقبل، وستقام هذه النسخة في 11 دولة.





وحدد الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لتقديم القوائم الخاصة بالفرق، وسيكون في الأول من شهر يونيو، زقرر الاتحاد الأوروبي السماح للفرق بضم 26 لاعبًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.





ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات ألمانيا وفرنسا والمجر.





وستكون مواجهة منتخب البرتغال الأولى في 15 يونيو أمام المجر، والمباراة الثانية أمام ألمانيا في 19 يونيو، والثالثة أمام فرنسا يوم 23 يونيو.



