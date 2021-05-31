Advertisements

نجم الأهلي يغيب عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

الإثنين 31/مايو/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
Advertisements
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، عن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد هانى، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

وقال عبدالحفيظ:" هانى سيحتاج إلى 3 أسابيع، من أجل التعافى من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية".

ومن المفترض أن يبدأ لاعب الأهلى فى تنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى من أجل التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة نهضة بركان والتى أقيمت أمس الأول على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقى للمرة السابعة تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف، وصلاح محسن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي الابطال دوري ابطال افريقيا

أخبار تهمك

جوارديولا يحسم مستقبله مع السيتي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في بطولة كأس مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف موعد تداول الـ10 جنيه البلاستيكية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح مثير من جوارديولا بعد خسارة لقب دوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 14 ساعة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:16 ص

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

12:28 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

02:45 ص

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

06:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»