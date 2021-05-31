نجم الأهلي يغيب عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، عن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد هانى، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية.





وقال عبدالحفيظ:" هانى سيحتاج إلى 3 أسابيع، من أجل التعافى من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية".





ومن المفترض أن يبدأ لاعب الأهلى فى تنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى من أجل التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة نهضة بركان والتى أقيمت أمس الأول على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.





وتوج الأهلى مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقى للمرة السابعة تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف، وصلاح محسن.



