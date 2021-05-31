نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

تواصل مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الساعات الماضية مع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، بشأن ملف تجديد عقده.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن عبد الله جمعة أبدى موافقته على تجديد عقده، وشدد لإدارة القلعة البيضاء على فخره الشديد بالتواجد فى الزمالك وارتداءه قميص الفريق.





وأضاف، أن مجلس الزمالك اتفق مع عبد الله جمعة على عقد جلسة فى الساعات المقبلة، من أجل تجديد عقده مع الفريق والتعرف على مطالب اللاعب المالية.





يذكر أن عبد الله جمعة يمتلك بعض العروض المحلية والأوروبية.



