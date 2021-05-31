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تعرف على مواعيد مجموعة الموت في كأس أمم أوروبا

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:00 ص
البرتغال وفرنسا
البرتغال وفرنسا
محمد زويد
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ينتظر عشاق كرة القدم بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية، ومن المقرر أن تنطلق المسابقة في 11 يونيو المقبل، وستقام هذه النسخة في 11 دولة.

وحدد الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لتقديم القوائم الخاصة بالفرق، وسيكون في الأول من شهر يونيو، زقرر الاتحاد الأوروبي السماح للفرق بضم 26 لاعبًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.

وتتكون المجموعة السادسة "مجموعة الموت"،من منتخب ألمانيا وفرنسا والمجر والبرتغال.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباريات مجموعة الموت كالآتي :

يستقل ملعب بوشكاش أرينا المباراة الافتتاحية في المجموعة السادسة بين منتخب البرتغال و المجر يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وفي نفس اليوم تقام المباراة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساءً، والتي ستجمع بين المنتخب الألماني والمنتخب الفرنسي على أرضية ملعب ميونخ أرينا.

وتقام مباراة المجر و فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في تمام الساعة الخامسة يوم 19 يونيو المقبل على أرضية ملعب بوشكاش أرينا.

وتقام مباراة البرتغال و ألمانيا يوم 19 يونيو المقبل في تمام الساعة السابعة بستاد ميونخ أرينا.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره المجر يوم 23 يونيو المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على أرضية ملعب ميونخ أرينا، وفي نفس التوقيت تقام مباراة البرتغال و فرنسا على أرضية ملعب بوشكاش أرينا.

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الكلمات المفتاحية

مجموعة الموت كأس الأوروبية فرنسا امم اوروبا البرتغال

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