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تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز في شهر يونيو

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:31 ص
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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بعد تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة في الكأس والتي كان محددا لها يوم ٢ يونيو المقبل لموعد يحدد لاحقا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن يخوض ثلاث مباريات فقط خلال شهر يونيو المقبل.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباريات بيراميدز في شهر يونيو المقبل :

يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أن يواجه نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 15 من الشهر القادم.

وفي يوم 20 يونيو المقبل يواجه الفريق السماوي نظيره الرجاء المغربي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الرجاء المغربي و بيراميدز يوم 27 من نفس الشهر،في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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رياضة بيراميدز الزمالك اخبار الرياضة

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