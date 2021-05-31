طارق الشناوي يكتب: لسه الأحلام ممكنة









أى تغيير يتم تقييمه بما يحققه للبشر من منفعة أدبية أو مادية، وهكذا من الممكن النظر إلى التغييرات الأخيرة التى أجرتها مؤخرًا الشركة المتحدة، بنظرة سريعة تعتقد أنها تنحصر فقط داخل دائرة منتجى الدراما الذين يريدون التواجد على الخريطة بأعمالهم، إلا أن ما منح هذا المؤتمر دائرة جماهيرية أوسع، ارتباطه بحلم إطلاق قناة إخبارية تتمتع بمصداقية مصريًا وعربيًا وعالميًا.



تردد مجددًا الحديث عن تلك القناة، ولم تكن المرة الأولى، منذ بضع سنوات وهناك أحاديث متناثرة عن هذا الضوء الإعلامى الذى ننتظره جميعًا، ومثل هذه الأحلام لا تتحقق من خلال مؤتمر، ولكن بدراسة جادة على كل المستويات، يتم الآن إعدادها، هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك اليوم وليس غدًا.



الريادة الإعلامية هدف عميق، مصر الخمسينيات والستينيات وحتى هزيمة 67 كانت تقود الأمة العربية إعلاميًا، من خلال الإذاعة، كان الجميع فى عالمنا العربى يترقبونها، الكل يضبط موجة الراديو على تردد إذاعة (صوت العرب)، سكان العشش يحلمون بالعدالة الاجتماعية، وسكان القصور ترعبهم تلك النبرة التحذيرية، أعلم أن كل زمان له قانونه، والعقارب لا تعود، ولكن لا بأس أن نتأمل الدرس.



عندما كان الإذاعى أحمد سعيد يذهب ضمن وفد الرئيس جمال عبدالناصر إلى أى دولة عربية كانوا يهتفون باسمه مع اسم الرئيس، وأطلقوا على جهاز الراديو فى الخمسينيات اسم (صندوق أحمد سعيد)، حيث كان وقتها يشغل حيزًا كبيرًا، وكان تلاميذ المدارس فى اليمن توزع عليهم الكراريس وعلى غلافها صور عبدالناصر والمشير عامر والإذاعى أحمد سعيد.



مهما كانت لدينا من تحفظات على الخطاب الإعلامى فى زمن عبدالناصر بسبب النبرة الصاخبة، إلا أنه كان متسقًا مع العصر، كانت مصر من خلال (صوت العرب) تقود العرب لأن رجل الشارع يصدقها ويردد كل ما تعلنه. المؤتمر الذى أقامته الأيام الماضية الشركة المتحدة ارتبط بأمنيات متعددة أراها تتجاوز وتسبق بكثير حتى أجندة الشركة، ولكن بات عليها الآن أن تضعها أمامها كأهداف مطلوب تحقيقها.



المؤكد أن هناك خطوة قادمة جادة وثورية، متعلقة بتطوير الدراما، والشركات التى ابتعدت فى السنوات الأخيرة قسرًا، صار المناخ الآن يرحب بها، الشراكة ألغت شبح الاحتكار، تعددت المساهمات مع تغيير فى الاستراتيجية الإنتاجية، نعم علينا أن نتطلع لدائرة أوسع فى تقبل كل الأفكار التى تتحرك تحت مظلة وطنية، والأمر يشبه الأوانى المستطرقة يجب أن يرتفع المنسوب وفى كل الاتجاهات. أحيى الشركة على موقفها من إطلاق جوائز فى الدراما والبرامج بأسماء عدد من كبار المبدعين، مثل الراحلين وحيد حامد وصالح مرسى، ومن ندعو الله أن يمد فى أعمارهم مثل أبلة فضيلة (فضيلة توفيق) وماما نعم (نعم الباز)، فقط أرى أن توصيف جائزة وحيد حامد للرواية المطبوعة لا تنطبق على إبداع وحيد، كان من الممكن أن تصبح جائزة أفضل سيناريو سينمائى فهو أحد أهم (أسطوات) المهنة، وأن تصبح جائزة صالح مرسى لأفضل سيناريو وطنى، وأن تطلق جائزة أفضل سيناريو تليفزيونى باسم أسامة أنور عكاشة، وهذا هو حقه علينا، ومن الواضح أن كل التفاصيل السابقة تمهد لعودة مهرجان (القاهرة للإذاعة والتليفزيون) الذى توقف فى أعقاب ثورة 25 يناير. إنها أحلام ليست فقط ممكنة، ولكنها باتت بحكم إيقاع الزمن حتمية!!.



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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).