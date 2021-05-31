محافظ الفيوم يترأس لجنة بت تقنين أراضي أملاك الدولة







ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة البت الخاصة بتقنين أراضي واضعي اليد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، ومفوض الدولة، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، ومدير ادارة املاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام المساحة، ومسئولي الضرائب العقارية، ومديري ادارات التفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والشئون المالية بالمحافظة، ومدير حماية الاراضي بمديرية الزراعة، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن والوحدات القروية.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللجنة مناقشة الآليات والاجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلًا عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض مؤشر الأداء، والموقف النهائى وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.



وشدد المحافظ، على اللجنة بالتعامل مع ملف التقنين بكل جدية وحزم في اطار قانوني حفاظا حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، موجها ادارة التفتيش المالي والاداري، بمراجعة كافة العقود التي تم ابرامها، مع الاستعانة بمن يرونه مناسبًا مع تحويل المقصرين الى الجهات القانونية.



ووجه المحافظ، مدير الأملاك، ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التى تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أى تلاعب، مشددًا علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أوالتى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدراجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.



ولفت، محافظ الفيوم، الى ضرورة استعانة اللجنة الرباعية الخاصة بالبت في طلبات التقنين بالمقيمين العقاريين، ومسئولي الاستثمار والسياحة،حال تسعير الطلبات المقدمة للتقنين بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق نظرًا لطبيعتها الخاصة ومميزاتها النسبية، مع وضع معايير محددة للتسعير في اطار القانون.

