مخرج فيلم "للإيجار" أحببت العمل مع محمد سلام.. وشيري عادل مفاجأة(خاص)

كشف المخرج إسلام بلال، عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد "للإيجار" الذي يُعرض حاليًا في السينمات، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال، إنتاج محمد دياسطي، محمد الحمادي.



وقال المخرج إسلام بلال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الفنان محمد سلام تم ترشيحه من قبل المنتج محمد دياسطي، مُضيفًا :"أحببت جداً العمل معه، وخالد الصاوي أكتر فنان لايق جداً على الدور اللي بيقدمه خلاله".



أما عن شيري عادل، فأكد على أنها كانت مفاجأة الفيلم، على الرغم من أنها ظهرت خلاله كضيفة شرف، لكنها كانت سعيدة للغاية بهذا الدور.



وكشف إسلام عن سر تسمية الفيلم بـ"للإيجار"؛ وهو أن البطل خالد الصاوي يعرض غرفة شقتة للإيجار، لكسر الوحدة التي يعيش فيها، ولكي يتعرف على ناس جديدة.



فيلم "للإيجار"بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، محمد سلام، هايدي رفعت، عصام السقا، ياسر الطوبجي، وكوكبة مميزة من النجوم.