43520 إصابة و874 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 43520 إصابة و874 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 43520، مقابل 79670 السبت، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 16.515 مليون حالة.

وقد رصدت الصحة البرازيلية، 874 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2012 حالة يوم السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 461931 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.