Advertisements

تعرف على أسعار الزيت الجديدة في بطاقة التموين بعد الزيادة

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:13 ص
اسعار الزيت الجديدة
اسعار الزيت الجديدة
Advertisements
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الدكتور علي مصلحي، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، زيادة سعر الزيت في بطاقات التموين، بمقدار 4 جنيهات، في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية ومنها زيت الطعام، موضحاً أنَّ أسباب الزيادة ترجع إلى أنّ أغلب الاحتياجات المصرية يتمّ تلبيتها عبر استيراد المواد الخام من الخارج، وشهدت تلك المواد الخام للزيوت ارتفاعا ملحوظا في الستة أشهر الماضية، ما ينعكس على سعر "الزيت الحر" داخل البلاد.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور القليلة التالية، أسعار الزيت الجديدة في بطاقة التموين بعد الزيادة، وفقاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار الزيت الجديدة في بطاقة التموين بعد الزيادة
نوهت وزارة التموين، إلى أنَّه تمّ الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيهًا، وأن تكون العبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

وأشار وزير التموين، إلى عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتمّ حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين 21 – 23 جنيها للزجاجة لتر.

موعد تطبيق أسعار الزيت الجديدة على بطاقات التموين
أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ الأسعار الجديدة للزيوت سيتم تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 1 يونيو، كي لا تحدث "تشوهات سعرية" أو يتلاعب البعض بالأسعار ما يضر المستهلك.

تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية تجتمع كل 3 أشهر
كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكل أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أي أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطاقة التموين الزيت التموين اسعار الزيت الجديدة

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 8 ساعات

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعة الا ربع

فيديو أشعل السوشيال.. كشف ملابسات التعدي على سيدة وتحطيم سيارتها بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

قرار قضائي قد يكون الأخير في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ أقل من ساعة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل إضافة "الأرز والفول" على بطاقات التموين في شهر أبريل

تعرف على استعدات مديرية تموين الغربية استعداد لاستقبال شهر رمضان

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 20-2-2020

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي لمدة 5 شهور

عاجل.. "التموين" تكشف أسعار الزيت على البطاقات بدءا من يونيو

بعد زيادة سعر عبوة الزيت 4 جنيهات.. التموين توضح الأسباب وتكشف مفاجأة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 ص

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

09:31 ص

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

09:00 ص

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

07:16 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»