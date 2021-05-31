الطالع الفلكي الإثنين 31/5/2021..تَطَيُّر نِبْتُون!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الحادية عشرة و7 دقائق ظهر غدٍ الثّلاثاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الدقيقة الـ 28 بعد مُنتصف الليلة/فجرغدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 23 بَشْنَسْ قبطى ، 31 أيّار رُومى ، 19 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - سِتّين مرّة أولتِلِكْ الملح يتْحَطّ عاليمين ، حَطّتُه عالشّمال نحس.(صلاح ذو الفقّار من فيلم بُرج العذراء-1970)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ فى السّرطان يثلث نبتون فى الحُوت - غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

المرّيخ فى السّرطان يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع نبتون فى الحوت،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام السّابعة و 15 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





تركيزك ونشاطك /المريخ (قد) يكون مُركّزاً على علوم الغوامض/نبتون ، هذا الإتصال بجانبه السّلبى يُحذّرك أن تكون تصرّفاتك/المريخ كقبول أو رفض مشروع خصوصاً مشاريع الزواج يُحذّرك ألا تكون مبنيّة على قراءة البخت والتطيّر والتشاؤم/نبتون والتى لا أساس لها ، من وجهة نظر إيجابيّة فهذا الإتصال مُفيد لإرجاع مُطلّقة لعصمة زوجها أو التقدّم لوظيفة جديدة أو لخطبة عروس بسبب كاريزما أوهالة من القُبُول (قد) تتضخّم بسبب هذا الإتصال وعليك إستثمارها (إن وُجِدَتْ) بالحلال ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاداعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صغر شأنهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج الثور: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجوزاء: إحرص على مُرافقة المُحترمين الناجحين بذلك تضمن إكتساب الخبرة أو توثيق العلاقة معهم ، وابتعد عن المشبوهين ، من جاور السّعيد يسعد.





برج السّرطان: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: أقرب المُقربين قد لايرغب فى مدّ يد المساعدة لك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج العذراء: الحظ يعنى مُساندة وقت الحاجة أو فرصة على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج الميزان: المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج العقرب: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أوالتخلى عنه.





برج القوس: عليك تركيز نشاطك لإحراز هدف محدّد واضح بدلا عن تشتيت جهدك على أكثر من نشاط، أنجز القليل ،لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المُستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج الدّلو: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُجبرالزّميل/الزّوج/ة على التخلى عن عناده والتفكير فى الحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الحوت: فُرصة مُواتِيَة لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترجاع خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.



