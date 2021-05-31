فيديو أشعل السوشيال.. كشف ملابسات التعدي على سيدة وتحطيم سيارتها بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام سيدة وأخرين بالتعدي على سيدة أخرى لفظيًا، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها أسفل أحد العقارات الكائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.





بالفحص تبين سابقة نشوب مشاجرة بين كلًا من طرف أول " سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، طرف ثان "سيدة وأربعة أخرين "أشقائها" جميعهم مقيمين بذات العنوان، على أثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة، قام على أثرها "الطرف الثاني" بالتعدي على "الطرف الأول" بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها، وقامت الأولى بتحرير محضر بالواقعة ضد "الطرف الثاني".







عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط "الطرف الثاني" وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة.



